Liverpool maçı öncesi Manchester United'da Bruno Fernandes endişesi

22 Ekim 2021 Cuma 18:16 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 18:16

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile mücadele edecek olan Manchester United'da Bruno Fernandes endişesi yaşanıyor.

Portekizli yıldızın sakatlığı nedeniyle Liverpool maçını kaçırabileceğini söyleyen Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Atalanta maçı gibi karşılaşmalar her zaman sakatlıklara neden olabilir. Şu an böyle 2-3 oyuncumuz var. Bruno bunlardan biri, Liverpool maçında oynaması şüpheli ancak o oynamak için her şeyi yapıyor" açıklamasını yaptı.

Bu sezon Premier Lig'de 8 maçta forma giyen Fernandes, 4 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Premier Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev maçta Manchester United ile Liverpool pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.