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Spor

Liverpool maçında sakatlanmıştı! Ferdi Kadıoğlu için beklenen açıklama geldi

Liverpool maçında sakatlanan ve uzunca bir süre formasında ayrı kalan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sezon bitmeden yeşil sahalara döneceğinin müjdesini verdi. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ10 Mart 2025 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
Liverpool maçında sakatlanmıştı! Ferdi Kadıoğlu için beklenen açıklama geldi
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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti.

Sakatlığın operasyonsuz iyileşme göstermemesi sonrası milli futbolcu ameliyat olmuştu.

Haftalardır formadan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı iddia edilmişti. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den konuya ilişkin açıklama geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.

Hürzeler'in ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.

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