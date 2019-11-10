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Liverpool, Manchester City'i ezdi geçti

İngiltere Premier Lig'de sezonun en kritik karşılaşması 12. haftada oynandı. Liverpool ve Manchester City, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi ve Liverpool mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanarak şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir galibiyet aldı.

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Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Salah ve 51. dakikada Mane'den geldi. Liverpool'un tek sayısını ise 78. dkaikada Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool 12 hafta sonunda 11 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 34 yaptı ve 25 puanlı Manchester City'nin 9 puan önünde, zirvedeki yerini korudu.

Premier Lig'de aranın sonrasında 13. haftasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacakken, Manchester City ise evinde Chelsea'yi konuk edecek.

MAÇTAKİ KRİTİK POZİSYON, PENALTI MI?

Liverpool'un 6. dakikada Fabinho ile bulduğu golün hemen öncesindeki pozisyonda Manchester City, ceza alanında Alexander-Arnold'un topa elle müdahale ettiği iddiasıyla penaltı verilmesi ve golün iptal edilmesi yönünde itirazlarda bulundu. Premier Lig maç oynanırken bir açıklama yaptı ve pozisyonun VAR'da kontrol edildiğini ve "kasti bir elle oynama" olmadığı yönünde karar verildiğini belirtti.

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