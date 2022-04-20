İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6566
  • EURO
    15,8264
  • ALTIN
    918.967
  • BIST100
    2519.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Manchester United'ı farklı yendi
Spor

Liverpool, Manchester United'ı farklı yendi

Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 00:30 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 00:30
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında Liverpool, Manchester United'ı 4-0 yendi.

Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, averajla 5. basamakta yer alan Manchester United'ı ağırladı.

Anfield Stadı'nı dolduran taraftarlar, yeni doğan bebeğini kaybetmesi nedeniyle sahaya çıkamayan Cristiano Ronaldo için 7. dakikada anlamlı bir davranışta bulundu.

Stattaki herkes ayağa kalktı ve Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Liverpool, Diaz'ın 5, Salah'ın 22 ve 85, Mane'nin 68. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 karşılaşmaya, puanını ise 76'ya çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

54 puanda kalan Manchester United ise 6. sıraya geriledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.