Liverpool, Manchester United'ı farklı yendi

İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında Liverpool, Manchester United'ı 4-0 yendi.

Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, averajla 5. basamakta yer alan Manchester United'ı ağırladı.

Anfield Stadı'nı dolduran taraftarlar, yeni doğan bebeğini kaybetmesi nedeniyle sahaya çıkamayan Cristiano Ronaldo için 7. dakikada anlamlı bir davranışta bulundu.

Stattaki herkes ayağa kalktı ve Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Liverpool, Diaz'ın 5, Salah'ın 22 ve 85, Mane'nin 68. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 karşılaşmaya, puanını ise 76'ya çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

54 puanda kalan Manchester United ise 6. sıraya geriledi.