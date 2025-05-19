Liverpool, Milos Kerkez düğmeye bastı

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Bournemouth forması giyen Milos Kerkez ile ilgileniyor.

Romano'nun haberine göre, Liverpool, bu transfer için Bournemouth ile temasa geçti.

Liverpool'un transfere sıcak bakan 21 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya yakın olduğu ve kulüpler arasında bonservis görüşmelerinin yapıldığı belirtildi.

Bournemouth forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Kerkez, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.