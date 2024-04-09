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Spor

Liverpool, Muhammed Salah'ın yerine 3 alternatif belirledi

İngiliz devi Liverpool'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Muhammed Salah'ın yerine transfer edilmesi için 3 alternatif belirlendi. Kırmızılılar, Salah'ı yüklü bir bonservis ile satmasının ardından bu oyunculardan birini kadrosuna katmak istiyor.

9 Nisan 2024 Salı 18:00 - Güncelleme:
Liverpool, Muhammed Salah'ın yerine 3 alternatif belirledi
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Gelecek sezon büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Liverpool'da yeni sportif direktör Michael Edwards büyük bir harekata hazırlanıyor.

YILDIZ İSİM YOLCU

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Michael Edwards, Suudi Arabistan'dan talipleri olan ve sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Muhammed Salah ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Sezon başında Al-Ittihad'dan gelen 220 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Liverpool, Michael Edwards'ın gelmesi ve Jürgen Klopp'un ayrılmasıyla Suudi Arabistan'dan gelecek yüklü bir teklifi kabul etmeyi düşünüyor.

Liverpool yaklaşık 150 milyon euro bandında gelecek teklifi kabul edebileceği de söylendi.

3 ALTERNATİF BELİRLENDİ

Ayrıca haberin detaylarında Liverpool'un, Muhammed Salah'ın alternatifi olarak Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams ve Wolverhampton forması giyen Pedro Neto'yu belirlediği de söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 35 resmi maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 23 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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