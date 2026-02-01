İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Newcastle karşısında hasreti bitirdi
Spor

Liverpool, Newcastle karşısında hasreti bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Liverpool ligde 5 hafta sonra kazanırken puanını 39'a yükseltti.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 01:15 - Güncelleme:
Liverpool, Newcastle karşısında hasreti bitirdi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Newcastle United, karşılaşmanın 36. dakikasında Anthony Gordon ile 1-0 öne geçti.

Liverpool, Hugo Ekitike'nin 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Ev sahibi Liverpool, 67. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha bularak maçı 3-1'e getirdi. Liverpool, Ibrahima Konate'nin 90+3. dakikada golüyle maçı 4-1 kazandı.

Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı. Newcastle United'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puana yükseldi. Newcastle United, 33 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Newcastle United, evinde Brentford ile karşı karşıya gelecek.

  • Liverpool galibiyet
  • Premier Lig
  • Newcastle United mağlubiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.