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Spor

Liverpool, Ozan Kabak için Schalke'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Premier Lig takımlarından son şampiyon Liverpool, Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak için teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz kulüp iddiaya göre, milli yıldızı transferde listenin başına yazdı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:57 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:57
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Alman basınının haberinde Liverpool'un transfer dönemi kapanmadan stoper transferini tamamlamak istediği ve belirlenen ismin Ozan Kabak olduğu iddia edildi. Çıkan haberlerde Sevilla'dan Diego Carlos ile birlikte Ozan Kabak isminin ön plana çıktığı ifade edilirken Brezilyalı oyuncunun maliyetinin Ozan'a göre daha yüksek olacağı için Liverpool'un Milli futbolcumuza yöneldiği belirtiliyor.

Schalke'nin mali anlamda zor durumda olduğunun farkında olan Liverpool'un Ozan için astronomik olmayan bir teklif yaparak transfer edebileceğinin de altı çizildi.

Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olan Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında Galatasaray'dan Stuttgart 11 milyon euro'ya transfer olurken geçen sezon başında ise Schalke'ye 15 milyon euroya imza atmıştı.

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