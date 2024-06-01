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Spor

Liverpool, Porto'nun yıldızına kancayı taktı!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Porto'da forma giyen Alan Varela'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

1 Haziran 2024 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Liverpool, Porto'nun yıldızına kancayı taktı!
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Arne Slot'un gelmesiyle yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Liverpool ilk transfer hedefini belirledi.

GÖZLER PORTO'NUN YILDIZINDA

AS'ta yer alan habere göre Liverpool gözünü Porto forması giyen Alan Varela'ya çevirdi.

Haberin detaylarında Liverpool'un kısa süre içerisinde oyuncuyla temaslara başlaması beklendiği söylendi.

Porto'nun ise tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu göndermeye hazır olduğu iddia edildi.

42 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 42 resmi maça çıkan Alan Varela bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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