Liverpool, Premier Lig'in zirvesinde yalnız kaldı

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL PUAN FARKINI AÇIYOR

Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Southampton'ı Darwin Nunez ve Muhammed Salah'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Salah, kulüp tarihinde tüm zamanların en golcüleri listesinde üçüncü sıranın sahibi oldu. Mısırlı futbolcu, 390 maçta görev aldığı Liverpool formasıyla gol sayısını 243'e çıkararak Gordon Hodgson'ı (241) geride bıraktı.

Premier Lig kariyerinde ise 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında 5. basamakta bulunan eski Manchester Cityli futbolcu Sergio Agüero'yu yakaladı.

Manchester United deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Arsenal'de galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest, sahasında Manchester City'yi 1-0 yenerek 3 hafta sonra galip geldi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea ise evinde Leicester City'yi 1-0'lık skorla geçti.

Ligin 28. haftasında maç fazlasıyla puanını 70 yapan Liverpool, en yakın rakibi Arsenal ile arasındaki farkı 15'e çıkardı. Bu iki takımı Nottingham Forest 51, Chelsea 49 ve Manchester City 47 puanla izledi.

MAÇI ERTELENEN BARCELONA ZİRVEDE KALDI

LaLiga'da lider Barcelona'nın Osasuna'yı konuk edeceği karşılaşma, Katalan ekibinin doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine ertelendi.

Son şampiyon Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

Getafe deplasmanında 2-1 kaybeden Atletico Madrid ise maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kaçırdı. Getafe'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, müsabakada süre almadı.

Ligde 27. hafta sonunda 57 puanı bulunan Barcelona, maç eksiğine rağmen Real Madrid'in önünde averajla zirvede yer aldı. Atletico Madrid ise 56 puanla bu iki takımı takip etti.

INTER LİDERLİĞİNİ KORUDU

Serie A lideri Inter, evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Monza'yı Marko Arnautovic, Hakan Çalhanoğlu ve Giorgos Kyriakopoulos'un (kendi kalesine) attığı gollerle 3-2 yendi.

Zirvenin en yakın takipçisi Napoli, sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra galip geldi.

Haftanın maçında Atalanta, Juventus deplasmanında 4-0 kazandı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarıda görev yaptı.

Ligde 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, Empoli'ye konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazandı. Peş peşe 5. galibiyetine ulaşan başkent ekibinde milli oyuncu Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ligde 28 haftada 61 puan toplayan Inter, liderliğini korudu. Napoli 60, Atalanta 58 ve Juventus 52 puanla Inter'in arkasında sıralandı.

BAYERN MÜNİH 10 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Bochum'u ağırladığı mücadelede Raphael Guerreiro'nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenildi ve 10 hafta sonra mağlup oldu.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, evinde Werder Bremen'e 2-0'lık skorla kaybetti ve lidere yaklaşma fırsatını kullanamadı.

Eintracht Frankfurt ise sahasında Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu. Son 3 maçını kaybeden Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, 79 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund da Augsburg'u konuk ettiği mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, 90 dakika görev yaptı.

Ligin 25. haftasında 61 puanlı Bayern Münih, Bayer Leverkusen (53), Mainz 05 (44) ve Eintracht Frankfurt'un (42) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Rennes'i Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ve Ousmane Dembele'nin (2) golleriyle 4-1 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, evinde Lens'a 1-0 yenildi.

Olimpik Lyon'u ağırladığı maçı 2-0 kaybeden Nice'in ise 4 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Namağlup PSG'nin 25 hafta sonunda 65 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 49 ve Nice 46 puan topladı.