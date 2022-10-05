İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2022 Çarşamba / 10 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,576
  • EURO
    18,5521
  • ALTIN
    1030.68
  • BIST100
    3458.03
Spor

Liverpool, Rangers'ı 2 golle geçti

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında evinde konuk ettiği Rangers'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

5 Ekim 2022 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
Liverpool, Rangers'ı 2 golle geçti
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Liverpool, sahasında İskoç ekibi Rangers'ı ağırladı.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmada Liverpool, 7. dakikada Alexander-Arnold ile ilk yarıyı önde tamamlarken 53. dakikada Salah'ın kullandığı penaltı gol olunca Liverpool sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz ise Rangers maç kadrosunda yer alırken süre alamadan maçı tamamladı.

Bu sonuçla Liverpool 6 puana yükseldi ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Rangers ise 3'te 0 yaparak henüz puanla tanışamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.