Liverpool, Rangers'ı 2 golle geçti

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Liverpool, sahasında İskoç ekibi Rangers'ı ağırladı.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmada Liverpool, 7. dakikada Alexander-Arnold ile ilk yarıyı önde tamamlarken 53. dakikada Salah'ın kullandığı penaltı gol olunca Liverpool sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz ise Rangers maç kadrosunda yer alırken süre alamadan maçı tamamladı.

Bu sonuçla Liverpool 6 puana yükseldi ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Rangers ise 3'te 0 yaparak henüz puanla tanışamadı.