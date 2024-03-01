Liverpool, Salah için kararını verdi! Tarihi transfer yolda

Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği Muhammed Salah konusunda kararını verdi.

BEKLENTİ 100 MİLYONUN ÜZERİNDE

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un, Salah'ı takımda tutma konusunda çok ısrarcı olmayacağı belirtildi. Liverpool'un Salah'tan beklentisinin 100 milyon sterlin'in (116 milyon euro) üzerinde olduğu aktarıldı.

GELECEK YIL SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Muhammed Salah'ın, Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Liverpool'un, bu yaz Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri kabul etmemesi durumunda, gelecek yıl golcü futbolcuyu bonservissiz olarak kaybedebileceği ifade edildi. İngiliz ekibinin bu nedenle Salah konusunda bir bonservis ücreti belirlediği kaydedildi.

TRANSFER OLURSA, TARİHE GEÇEBİLİR

Liverpool yönetiminin, Salah'ın hücum hattındaki istikrarını yeniden oluşturmanın zorluğunun farkında olduğu ancak alınacak yüksek bonservisle hücuma yeni bir yapı kazandırılabileceği vurgulandı.

Salah, Liverpool'un belirlediği bonservisle ayrılırsa İngiliz ekibinin tarihine geçecek ve en pahalı ikinci satış olacak. Liverpool, daha önce Phillippe Coutinho'yu 135 milyon euro bedelle Barcelona'ya göndermişti.

2017 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı 333 açta 205 gol attı ve 89 asist yaptı.