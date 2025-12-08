İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5684
  • EURO
    49,6281
  • ALTIN
    5765.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı
Spor

Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı

Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı Inter maçı kadrosuna almadı.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı
ABONE OL

Liverpool'da Muhammed Salah krizi giderek derinleşiyor.

3-3 biten Leeds United maçında yedek bekleyen Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullanmış ve 13 Aralık'taki Brighton maçının Anfield'daki son maçı olabileceğini dile getirmişti.

INTER MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Liverpool yönetimi bu açıklamalar üzerine teknik direktör Arne Slot ile bir araya gelerek karar aldı ve Mısırlı yıldızı, salı gecesi oynanacak Inter maçının kadrosuna dahil etmedi.

KESİN KARAR INTER MAÇI SONRASI

Liverpool yönetiminin, Salah ile ilgili kesin kararı Inter maçı sonrası vereceği öğrenildi.

420 MAÇTA 250 GOL 116 ASİST

33 yaşındaki Mısırlı yıldız Salah, 2017 yazında 42 milyon Euro karşılığı Roma'dan Liverpool'a transfer olmuş ve tüm beklentileri aşarak kulüp formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atıp 116 asist yaptı.

Salah kulübün uzun yıllar sonra kazandığı iki Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.