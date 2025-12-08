Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı

Liverpool'da Muhammed Salah krizi giderek derinleşiyor.

3-3 biten Leeds United maçında yedek bekleyen Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullanmış ve 13 Aralık'taki Brighton maçının Anfield'daki son maçı olabileceğini dile getirmişti.

INTER MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Liverpool yönetimi bu açıklamalar üzerine teknik direktör Arne Slot ile bir araya gelerek karar aldı ve Mısırlı yıldızı, salı gecesi oynanacak Inter maçının kadrosuna dahil etmedi.

KESİN KARAR INTER MAÇI SONRASI

Liverpool yönetiminin, Salah ile ilgili kesin kararı Inter maçı sonrası vereceği öğrenildi.

420 MAÇTA 250 GOL 116 ASİST

33 yaşındaki Mısırlı yıldız Salah, 2017 yazında 42 milyon Euro karşılığı Roma'dan Liverpool'a transfer olmuş ve tüm beklentileri aşarak kulüp formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atıp 116 asist yaptı.

Salah kulübün uzun yıllar sonra kazandığı iki Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.