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Spor

Liverpool, Salah'ın halefini buldu

Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Muhammed Salah'ın alternatifini Bundesliga'da buldu. Liverpool, Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'yi gündemine aldı.

4 Kasım 2023 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
Liverpool, Salah'ın halefini buldu
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Premier Lig devi Liverpool, 7 sezondur formasını giyen Mohamed Salah'ın takımdan ayrılması halinde alternatifini Bayern Münih'te buldu.

Bild'de yer alan habere göre; Liverpool'un Salah'ın takımdan ayrılması halinde Leroy Sane için Bayern Münih'e teklif yapacağı belirtildi.

Hücum hattını yıldız bir oyuncu ile doldurmak isteyen İngiliz devinin listesinde Sane'nin ön sırada olduğu ifade edildi.

BAYERN İLE SÖZLEŞME UZATABİLİR

Haberde, kulübüyle 2025 yılında sona erecek Sane'nin ise Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalayabileceği, ailesinin Münih'te yaşamaktan mutlu olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 karşılaşmada 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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