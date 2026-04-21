Liverpool, Salah'ın yerine getireceği oyuncuyu belirledi! İşte o isim...

Liverpool , sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sky DE kaynaklı habere göre İngiliz ekibi, Leipzig forması giyen Fildişi Sahilli genç oyuncu Yan Diomande'yi öncelikli hedef olarak belirledi.

Bu transfer planının kulüp içindeki tüm yetkililer tarafından onaylandığı ifade edildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

Liverpool'un, oyuncunun menajerlik şirketiyle temaslarını sürdürdüğü ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılamadığı belirtilirken, iki kulüp arasında resmi görüşmelerin başlamadığı da aktarıldı.

PSG DE DEVREDE

Öte yandan Leipzig cephesinin, oyuncunun sözleşmesini uzatıp maaşında iyileştirmeye gitmek istediği, ayrıca Paris Saint-Germain'in de transfer için devrede olduğu kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

19 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 32 maçta 13 gol atıp 7 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.