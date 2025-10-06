Liverpool Salah'ın yerine ilk adayı belirledi

Florian Wirtz, Hugo Ekitite, Alexander Isak... Yaz transfer döneminde önemli hamlelere imza atan Liverpool, bu transferlere devam edecek gibi görünüyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

İngiliz ekibi, 2017 yılından bu yana takımda forma giyen ve artık 33 yaşına gelen Muhammed Salah yerine arayışlara başladı.

Fichajes'te yer alan haberde, Salah'ın Liverpool ile sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiği ancak Mısırlı yıldızın sezon sonundaki geleceğinin de belirsiz olduğu yazıldı.

SALAH YERİNE İLK ADAY

Liverpool, Salah sonrası için ilk hedef olarak Bayern Münih'ten Michael Olise'yi belirledi.

İngiliz ekibinin, Olise için 150 milyon sterlin (172 milyon euro) değerinde tarihi bir teklife hazırlandığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 10 maçta forma bulan 23 yaşındaki Olise, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.