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Spor

Liverpool, Salah'ın yerini yıldız ismi getiriyor

Liverpool, sezon sonu takımdan ayrılması beklenene Muhammed Salah'ın yerine West Ham United forması giyen 23 yaşındaki Muhammed Kudus'ü getirmek istiyor.

18 Nisan 2024 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Liverpool, Salah'ın yerini yıldız ismi getiriyor
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Uzun süredir Suudi Arabistan'dan ekiplerinin gündeminde olan Muhammed Salah'ın sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali çoğalıyor. Bu doğrultuda İngiliz devi Liverpool, Salah'ın yerini doldurmak için şimdiden harekete geçti.

SALAH YERİNE MUHAMMED KUDUS

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Salah'ı olası satışı sonrası gözünü West Ham United forması giyen 23 yaşındaki Muhammed Kudus'e çevirecek.

Liverpool'un sezon başında Ajax'tan West Ham'a gelen ve Premier Lig'deki ilk sezonunda 13 gol, 4 asistlik etkileyici performans gösteren oyuncuyu kadroya düşündüğü belirtildi.

Ayrıca Liverpool yetkililerinin, Kudus'ü taraftarları heyecanlandıracak transfer olmasının yanı sıra yaşının da genç olması nedeniyle transferi yapmaya sıcak bakılmasına neden olunduğu dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

West Ham ile bu sezon toplamda 42 maça çıkan Kudus, 17 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.

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