İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6398
  • EURO
    37,2241
  • ALTIN
    3143.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor
Spor

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Lille'i Mohamed Salah ve Harvey Elliott'ın golleriyle 2-1 yendi. Arne Slot'un ekibi 21 puana ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk 8'de bitirmeyi garantiledi.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 01:20 - Güncelleme:
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının yedinci haftasında Liverpool, Anfield'da kazanıp 7'de 7 yaptı.

Konuk ettiği Lille'i yıldızı Mohamed Salah ve Harvey Elliott'ın golleriyle mağlup eden Arne Slot'un ekibi sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 21 yaptı.

Lille'in maçtaki tek golünü Jonathan David kaydederken Ligue 1 ekibi 13 puanda kaldı. Konuk ekipte Aissa Mandi, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL TURU GARANTİLEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Liverpool, 21 puanla ilk 8'i garantiledi.

Liverpool, lig aşamasının son haftasında deplasmanda PSV ile karşılaşacak. Lille ise Feyenoord'u konuk edecek.

SALAH YILDIZLARIN ARASINDA

Liverpool'un maçtaki ilk golünü kaydeden Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 51. kez ağları havalandırdı.

Salah bu golle Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun en golcü futbolcuları arasında 10. sıraya ortak oldu.

Bu sezon Liverpool formasıyla 30 maça çıkan Salah, 22 gol ve 17 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.