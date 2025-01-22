Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının yedinci haftasında Liverpool, Anfield'da kazanıp 7'de 7 yaptı.

Konuk ettiği Lille'i yıldızı Mohamed Salah ve Harvey Elliott'ın golleriyle mağlup eden Arne Slot'un ekibi sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 21 yaptı.

Lille'in maçtaki tek golünü Jonathan David kaydederken Ligue 1 ekibi 13 puanda kaldı. Konuk ekipte Aissa Mandi, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL TURU GARANTİLEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Liverpool, 21 puanla ilk 8'i garantiledi.

Liverpool, lig aşamasının son haftasında deplasmanda PSV ile karşılaşacak. Lille ise Feyenoord'u konuk edecek.

SALAH YILDIZLARIN ARASINDA

Liverpool'un maçtaki ilk golünü kaydeden Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 51. kez ağları havalandırdı.

Salah bu golle Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun en golcü futbolcuları arasında 10. sıraya ortak oldu.

Bu sezon Liverpool formasıyla 30 maça çıkan Salah, 22 gol ve 17 asist kaydetti.