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Spor

Liverpool seneyi çok ''farklı'' kapattı

Liverpool, yılın son maçında West Ham United'ı 5-0 yendi. Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 22:24 - Güncelleme:
Liverpool seneyi çok ''farklı'' kapattı
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool, West Ham'ı 5-0'lık skorla yendi.

Liverpool'un gollerini Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Diogo Jota kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 45'e çıkaran Liverpool ligdeki liderliğini sürdürdü. West Ham ise 23 puanla 13. sırada bulunuyor.

GELECEK HAFTA

Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, ezeli rakibi Manchester United ile evinde karşılaşacak. West Ham ise Manchester City'e konuk olacak.

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