İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,933
  • EURO
    31,2324
  • ALTIN
    1883.11
  • BIST100
    7855.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Sheffield engelini 2 golle geçti
Spor

Liverpool, Sheffield engelini 2 golle geçti

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı Virgil van Dijk ve Dominik Szoboslai'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

7 Aralık 2023 Perşembe 01:15 - Güncelleme:
Liverpool, Sheffield engelini 2 golle geçti
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, Sheffield United deplasmanına konuk oldu. Bramall Lane'deki maçı Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Virgil van Dijk ve 90+5. dakikada Dominik Szoboszlai attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 34 puana yükseldi ve 36 puanlı lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Sheffield United, 5 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Sheffield United sahasında Brentford'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.