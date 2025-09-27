İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Liverpool, son dakikada yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Liverpool, son dakikada yıkıldı
ABONE OL

Crystal Palace ile hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan müsabakanın 9. dakikasında Crystal Palace, korner vuruşu sonrası Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ev sahibi ekipte Mateta'nın 45+4. dakikada yayın üzerinden çektiği şut direkte patladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Arne Slot'un öğrencilerine beraberliği getiren golü 87. dakikada sonradan oyuna dahil olan Federico Chiesa kaydetti.

Duraklama dakikalarında ise Crystal Palace, 90+8. dakikada Nketiah ile 3 puana ulaştı ve ligde tek namağlup takım olarak kaldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 15 puanda kaldı, Crystal Palace ise 12 puana yükseldi.

