İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool son dakikada yıkıldı

Liverpool, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fulham ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızılar, 90+4'te öne geçmesine rağmen 90+7'de yediği golle sahadan iki puan bırakarak ayrıldı.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Liverpool son dakikada yıkıldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Craven Cottage'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fulham, 17. dakikada Liverpool'dan transfer ettiği Harry Wilson'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Liverpool, sahada ofsayt verilmesine karşın VAR incelemesi sonrası Florian Wirtz'in 57. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.

Liverpool, 90+4'te Cody Gakpo ile öne geçse de 90+7'de Harrison Reed'in golüne engel olamadı.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Liverpool, puanını 34'e çıkardı. 5 maçtır bileği bükülmeyen Fulham ise puanını 28 yaptı.

Liverpool, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Fulham ise evinde Chelsea ile Batı Londra derbisine çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.