22 Şubat 2026 Pazar
  • Liverpool, son saniyede Nottingham Forest'i yendi
Spor

Liverpool, son saniyede Nottingham Forest'i yendi

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Alexis Mac Allister'ın 90+7'de attığı golle Nottingham Forest deplasmanında 1-0 galip geldi.

22 Şubat 2026 Pazar 19:15
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u konuk etti. City Ground'da oynanan maçta kazanan Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister attı.

Konuk ekip Liverpool'da Mac Allister'ın 90. dakikada golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk maçına çıkan Nottingham Forest, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest, 27 puanda kaldı. Liverpool, 45 puana yükseldi.

Nottingham Forest, hafta arasında perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek ve ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

