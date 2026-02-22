Liverpool, son saniyede Nottingham Forest'i yendi

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u konuk etti. City Ground'da oynanan maçta kazanan Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister attı.
Konuk ekip Liverpool'da Mac Allister'ın 90. dakikada golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk maçına çıkan Nottingham Forest, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest, 27 puanda kaldı. Liverpool, 45 puana yükseldi.
Nottingham Forest, hafta arasında perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek ve ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.