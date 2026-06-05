Liverpool taraftarı seçimini yaptı! Sezonun oyuncusu Szoboszlai

Liverpool taraftarları, 2025/26 sezonunun en iyi futbolcusunu belirledi. Kulübün resmi açıklamasına göre Dominik Szoboszlai, taraftar oylamasında açık ara farkla zirvede yer aldı.

Macar yıldız, yapılan oylamada oyların üçte ikisinden fazlasını alarak kariyerinde ilk kez "Sezonun Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Geride kalan sezonda istikrarlı performansıyla dikkat çeken Szoboszlai, Liverpool'un oynadığı 57 maçın 53'ünde forma giyerken bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

Asıl pozisyonu orta saha olmasına rağmen zaman zaman farklı bölgelerde de görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, sezonu 13 gol ve 12 asistle tamamladı. Böylece takımın en fazla asist yapan oyuncusu olmayı başardı.