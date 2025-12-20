İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Tottenham deplasmanında kazandı
Spor

Liverpool, Tottenham deplasmanında kazandı

Tottenham deplasmanında Alexander Isak ve Hugo Ekitike'nin golleriyle kazanan Liverpool, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 29'a yükseltti.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
Liverpool, Tottenham deplasmanında kazandı
ABONE OL

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu. Mücadeleyi Liverpool, 2-0 kazandı.

Liverpool mücadelede galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Alexander Isak ve 66. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Ev sahibi Tottenham'ın tek golünü 83. dakikada Richarlison kaydetti.

Tottenham'da Xavi Simons, 33. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligdeki üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yerleşti.

Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Tottenham, 22 puanla 13. sırada yer aldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, galibiyeti bulunmayan Wolverhampton'u ağırlayacak. Tottenham, Crystal Palace'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.