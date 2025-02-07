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Spor

Liverpool, Tottenham'ı 4 golle yıktı

Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında konuk ettiği Tottenham'ı 4-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 01:44 - Güncelleme:
Liverpool, Tottenham'ı 4 golle yıktı
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İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Liverpool, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tottenham'ı 4-0 yendi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cody Gakpo, 51. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 75. dakikada Dominik Szoboszlai ve 80. dakikada Van Dijk attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 16 Mart Pazar günü oynanacak.

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