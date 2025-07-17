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Spor

Liverpool transferde büyük oynuyor

Premier Lig ekibi transferde dikkat çeken bir hamle hazırlığında. İngiliz ekibi, Newcastle United forması giyen Alexander Isak için 130 milyon sterlinlik bir teklif yapmayı planlıyor.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Liverpool transferde büyük oynuyor
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Liverpool, Newcastle United'ın yıldız golcüsünü transfer etmek için kesenin ağzını açtı.

The Times'a göre Newcastle, yıldız forvet Isak için Liverpool'dan yüklü bir teklif bekliyor. Magpies, İsveçli yıldızla yeni bir sözleşme imzalamak ve onu şimdiye kadarki en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyordu, ancak henüz üç yılı daha olan sözleşmesinin uzatılmasına dair bir karar alınmadı.

Alexander Isak'ın menajerinin bu ayın başlarında kulübün antrenman sahasında Newcastle menajeri Eddie Howe ile görüştüğü ve Carabao Kupası sahibi ekibin yeni şartlarda anlaşmaya istekli olduğu bildirildi. Ancak o zamandan beri Eintracht Frankfurt forveti Hugo Ekitike'yi hedef almaya başladılar. Bundesliga kulübü 80 milyon avroluk (69,3 milyon sterlin) teklifi reddetti. Liverpool ise Isak için 130 milyon sterlinlik bir teklif yapmayı planlıyor.

Liverpool ve Newcastle arasında Arne Slot'un takımının ilgisine dair bir iletişim olduğu düşünülüyor, ancak Magpies henüz resmi bir teklif almadığı konusunda ısrarcı. Newcastle, geçen sezon tüm kulvarlarda 27 gol atan Isak'ı tutmak istiyor.

Liverpool, görüşmelerde ilerleyip Isak'ı transfer ederse, bu yaz başında Bayer Leverkusen'e orta saha oyuncusu Florian Wirtz için ödedikleri bedelin üstünde kalacak. Bu bedel kulübe 116 milyon sterline (13,6 milyon avro) mal olmuştu, ancak Isak'ın transferi kesinlikle bu bedelin çok daha fazlası olacak ve kendi transfer rekorlarını da kıracaklar.

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