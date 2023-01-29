Liverpool tur biletini 90+2'de Brighton'a kaptırdı

FA Cup 4. Tur karşılaşmasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. The American Express Stadyumu'ndaki maçı Liverpool 2-1'lik skorla kaybetti.

Liverpool, 30. dakiakda Harvey Elliot ile öne geçti. Brighton, bu gole 39. dakikada Lewis Dunk ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, Brighton'da sahneye 90+2. dakikada Kaoru Mitoma çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Liverpool, FA Cup'a veda etti. Brighton ise tur atladı.