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  • Liverpool tur biletini 90+2'de Brighton'a kaptırdı
Spor

Liverpool tur biletini 90+2'de Brighton'a kaptırdı

Liverpool, FA Cup 4. Tur mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Brighton'a 90+2'de yediği golle yenildi ve turnuvaya veda etti.

29 Ocak 2023 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Liverpool tur biletini 90+2'de Brighton'a kaptırdı
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FA Cup 4. Tur karşılaşmasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. The American Express Stadyumu'ndaki maçı Liverpool 2-1'lik skorla kaybetti.

Liverpool, 30. dakiakda Harvey Elliot ile öne geçti. Brighton, bu gole 39. dakikada Lewis Dunk ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, Brighton'da sahneye 90+2. dakikada Kaoru Mitoma çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Liverpool, FA Cup'a veda etti. Brighton ise tur atladı.

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