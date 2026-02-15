Liverpool turu rahat geçti

İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Liverpool ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Curtis Jones, 56. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.
Brighton & Hove Albion'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Anfield Road'da maçı kazanan Liverpool adını bir üst tur yazdırmanın sevincini yaşadı.