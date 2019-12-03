Liverpool, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı
İngiliz devi Liverpool, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katma konusunda ısrarını sürdürüyor.
23 yaşındaki kaleciyi takip eden kırmızıların, sezon sonu bordo-mavililerin kapısını çalacağı öğrenildi. Liverpool'un, genç eldiven için 20 milyon Pound/23.5 milyon euro (148 milyon TL) civarında bir bonservis bedeli düşündüğü iddia edildi.
TRABZONSPOR'A ODAKLANDIM
Transfer haberleriyle ilgili konuşan 23 yaşındaki kaleci ise, "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Avrupa'da oynamayı ben de istiyorum tabii ki ancak, transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım. Önce Trabzonspor'un başarısı... " şeklinde konuşmuştu.
Sabah
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