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Liverpool, Uğurcan’a hayran

Fener maçında kalesine gelen 9 şutun 8’ini kurtararak kendi rekorunu egale eden Trabzonsporlu kaleci, karşılaşmayı statta izleyen Liverpool scoutlarını kendine hayran bıraktı. İngiliz devinin, Uğurcan’ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR’UN Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaptığı kurtarışlarla takımını ipten alan kaleci Uğurcan Çakır, bu performansıyla kendi rekorunu egale etti. Kalesine gelen 9 isabetli şutun 8’inde Sarı-Lacivertli futbolculara gol izni vermeyen 23 yaşındaki file bekçisi, en çok kurtarış yaptığı maç rekorunu tekrarladı. Uğurcan, bu performansıyla kendisini izlemeye gelen Liverpool scoutlarının da dikkatini çekti. Kadıköy’de mücadeleyi takip eden İngiliz yetkililerin milli file bekçisine hayran kaldığı belirtilirken, genç oyuncunun menajeriyle temas kurdukları öğrenildi. Uğurcan Çakır’ın sezon sonuna kadar bu performansını devam ettirmesi halinde Bordo-Mavili yönetimin kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı belirtildi.

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