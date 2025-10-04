İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool uzatmalarda yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Liverpool'u konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
Liverpool uzatmalarda yıkıldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Liverpool'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Chelsea'nin ilk golünü 15. dakikada Moises Caicedo kaydetti. İlk yarı, Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 63. dakikada Cody Gakpo, Liverpool'un beraberlik golünü attı.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde ise Chelsea'de Estevao, takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 11 puana yükseldi ve 6. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Liverpool ise liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı ve 2. sırada konumlandı.

LIVERPOOL'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR!

Arne Slot'un ekibi, biri Galatasaray ile olmak üzere çıktığı son 3 maçın tamamından mağlup ayrıldı.

İşte Liverpool'un son 3 maçı:

Crystal Palace 2-1 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Chelsea 2-1 Liverpool

Premier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Manchester United'ı ağırlayacak.

  • Chelsea-Liverpool
  • PremierLig
  • StamfordBridge

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.