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Spor

Liverpool ve Arsenal fırsat tepti, Manchester City liderlik koltuğuna oturdu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un ardından şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal de sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup olarak liderliği Manchester City'ye kaptırdı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 01:38 - Güncelleme:
Liverpool ve Arsenal fırsat tepti, Manchester City liderlik koltuğuna oturdu
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Ligin 33. hafta mücadelesinde Arsenal, eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı Emirates Stadı'nda ağırladı.

Puan cetvelinde ilk 4 takım arasında yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Aston Villa, 84. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada Ollie Watkins'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 80. dakikada yerini Alex Moreno'ya bıraktı.

Crystal Palace'a 1-0 yenilen Liverpool'un ardından Arsenal'in de kaybetmesiyle Manchester City zirvenin yeni sahibi oldu.

Manchester City'nin 73 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, Arsenal ve Liverpool'un 71 puanı bulunuyor.

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