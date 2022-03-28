Liverpool ve Milan, Ismaila Sarr'ın peşinde

Watford'un Senegalli yıldızı Ismaila Sarr Liverpool ve Milan'ı karşı karşıya getirdi. Senegalli oyuncunun transferi konusunda iki dev kulübün de istekli olduğu öğrenildi.

Kulübü Watford'un aksine Premier Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Ismaila Sarr dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. Watford'un Premier Lig'de en büyük küme düşme adaylarından biri olması da Senegalli hücumcunun sezon sonunda kulüpte kalmasını zorlaştırıyor. Sarr'ın menajeri de yaptığı açıklamada oyuncusunun sezon sonunda Watford'dan ayrılacağını doğrularken Liverpool ve Milan'ın ilgisi olduğunu söyledi.

Liverpool sezon sonunda ayrılması beklenen Divock Origi'nin yerini Jurgen Klopp'un çok beğendiği Ismaila Sarr ile doldurmak isterken, Milan ise Watford'un küme düşmesi durumunda uygun fiyata alınabilecek çok iyi bir atlet olmasından ötürü 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Ismaila Sarr bu sezon Premier Lig'de çıktığı 16 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.