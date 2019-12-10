14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8057
  • 6,4437
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Liverpool ve Napoli, son 16'ya kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı. E Grubu'nda Liverpool ve Napoli, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son haftası, 2 karşılaşmayla başladı.
 
Kupanın son sahibi Liverpool, Salzburg deplasmanından Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.
 
Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, Genk'i 4-0 yendi. Ev sahibi Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.
 
Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.
 
Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek. 

4 yıllık hasret bitti, Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Marmara'da art arda korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

Marmara'da art arda korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA