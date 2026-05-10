Liverpool, Xabi Alonso için temasta

Liverpool, Arne Slot'un ardından takımın başına gelebilecek yeni teknik direktörü için arayışlarda bulunuyor.

Bayer Leverkusen ve Real Madrid'de çalışan Xabi Alonso da Liverpool'un listesinde yer alıyor.

Teknik direktör konusunda kesin bir karar vermeyen Liverpool, Alonso hakkında bilgi almak için Real Madrid ile temasa geçti.

AS'ta yer alan habere göre, Alonso için Real Madrid'in kapısını çalan Liverpool, yeni teknik direktörünü belirlemeden önce tüm adaylarla ilgili kapsamlı bir inceleme yapmak istiyor.

Bayer Leverkusen sonrası Real Madrid'in başına geçen Alonso, ocak ayında İspanyol devindeki görevinden ayrılmıştı.