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Spor

Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı!

Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Alman teknik adam Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool yeni bir döneme başlıyor.

İngiliz devi, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Hollandalı hocanın 1 Haziran tarihinde göreve başlayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 2.19 puan ortalaması yakaladı.

Slot, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazanırken, geçtiğimiz sezon da Feyenoord ile ligde şampiyon olmuştu.

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