15 Ağustos 2025 Cuma
Spor

Liverpool yeni transferini açıkladı

Transferde çalışmalarını sürdüren Liverpool, stoper hattını da genç bir isimle güçlendirdi. İngiliz ekibi, Parma'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu.

HABER MERKEZİ15 Ağustos 2025 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Liverpool yeni transferini açıkladı
ABONE OL

Transferde fırtına gibi esen Liverpool, stoper hattını da genç bir isimle güçlendirdi.

Liverpool, Parma'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Merseyside ekibi, Leoni'nin transferi için Parma'ya 30 milyon Euro + bonuslar ödeyecek.

Serie A'da geçen sezon dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, İtalya U21 kadrosuna da çağrılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Leoni, geçen sezon Serie A'da 17 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Güncel transfer market değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

  • Liverpool transfer
  • Giovanni Leoni
  • genç stoper

