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Spor

Liverpool yoluna kayıpsız devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi13 Nisan 2025 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Liverpool yoluna kayıpsız devam ediyor
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luis Diaz ve 89. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

West Ham'ın tek golünü 86. dakikada Andrew Robertson kendi kalesine attı.

Puanını 76'ya çıkaran Liverpool, kalan 6 haftada 6 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan West Ham United ise 35 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta Leicester deplasmanına gidecek. West Ham ise Southampton'ı ağırlayacak.

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