Liverpool yönetimi Arne Slot'un arkasında duruyor

Liverpool yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen teknik direktör Arne Slot'a desteğini sürdürüyor.

Daily Mail'in kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Slot'un görevden alınması kısa vadede gündemde değil. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında PSV'ye 4-1 yenilse de bu durum yönetimin tavrını değiştirmedi.

Liverpool son 12 maçında dokuz yenilgi alırken, Premier Lig'de 18 puanla 12. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise beş maç sonunda dokuz puanla 13. sırada bulunuyor.