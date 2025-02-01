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Spor

Liverpool zirve yolunda hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Liverpool, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Liverpool zirve yolunda hata yapmadı
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Liverpool, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan ve 75. dakikada Muhammed Salah attı.

Premier Lig'deki gol sayısını 178'e yükselten Salah, lig tarihindeki en golcü futbolcular sıralamasında altıncı sıraya yükseldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 56 puana yükseldi. Bournemouth, 40 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Everton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bournemouth ise Southampton deplasmanına gidecek.

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