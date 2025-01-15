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Spor

Liverpool zirvede yara aldı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest'a konuk olan Arne Slot'un yönetimindeki lider Liverpool, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 01:29 - Güncelleme:
Liverpool zirvede yara aldı
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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Arne Slot'un yönetimindeki Liverpool 1-1 berabere kaldı.

The City Ground'da oynanan maçta Nottingham Forest'ın golünü 9. dakikada Chris Wood attı. Wood, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 21. maçta 13. golüne ulaşmış oldu.

Liverpool'un golünü ise 66. dakikada Diogo Jota kaydetti. Liverpool'da 66. dakikada oyuna dahil olan Tsimikas ve Jota, 36 saniye içinde takımın attığı golde asisti ve golü kaydeden isimler oldular.

Lider Liverpool, sezonun ilk devresinde 1-0 kaybettiği maçın ardından bu maçta da Nottingham Forest'ı yenememiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 47'ye yükseltirken, Nottingham Forest 41 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaşırken, Nottingham Forest sahasında Southampton ile karşılaşacak.

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