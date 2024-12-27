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Spor

Liverpool, zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında konuk ettiği Leicester City'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. En yakın takipçisiyle puan farkını 7'ye yükselten Liverpool zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Liverpool, zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor
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Premier Lig'de 18. haftanın mücadelesinde lider Liverpool, Anfield'da Leicester City'yi konuk etti. Arne Slot'un ekibi geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanıp liderliğini sürdürdü.

Maçın başında Jordan Ayew'in golüyle 6. dakikada Leicester City üstünlüğü sağladı. İlk yarının büyük bir bölümü bu skorla geçilirken Cody Gakpo 45+1'de skora dengeyi getirdi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, Curtis Jones'la 49'da üstünlüğü yakaladı. Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, 82'de kaydettiği golle skoru belirledi.

Sahadan galibiyetle ayrılan Liverpool puanını 42 yaptı ve ikinci sıradaki Chelsea'nin Fulham'a yenilmesinin ardından puan farkı yediye yükseldi. Merseyside derbisinde Everton'la oynayacağı maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Liverpool, o maçı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde puan farkını 10'a yükseltecek.

Liverpool'un maçtaki son golünü atan Mohamed Salah, bir kez daha Premier Lig tarihine geçti. Yıldız oyuncu, Leicester City karşısında kaydettiği golle Premier Lig tarihinde 100 iç saha golüne ulaşan sekizinci futbolcu oldu. Salah bu gollerin 98'ini Liverpool formasıyla Anfield'da, ikisini ise Chelsea'yle Stamford Bridge'de kaydetti.

Kontratı 2025'te bitecek Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 25 maçta 19 gol ve 15 asist kaydetti.

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