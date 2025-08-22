İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,014
  • EURO
    47,5994
  • ALTIN
    4394.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'a Jeremie Frimpong'dan kötü haber
Spor

Liverpool'a Jeremie Frimpong'dan kötü haber

Liverpool'un sağ beki Jeremie Frimpong, hamstring sakatlığı nedeniyle önümüzdeki ay sahalardan uzak kalacak.

HABER MERKEZİ22 Ağustos 2025 Cuma 08:35 - Güncelleme:
Liverpool'a Jeremie Frimpong'dan kötü haber
ABONE OL

Liverpool taraftarlarını üzen bir gelişme, Kırmızılar'ın dinamik Hollandalı sağ beki Jeremie Frimpong'un kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması oldu.

Hamstring yırtığı, Liverpool'un Bournemouth'a karşı kazandığı Premier Lig açılış maçında meydana geldi ve takımın önemli oyuncularından biri kritik anlarda görev yapamadı.

Yapılan taramalar, Frimpong'un 1-9 Eylül tarihleri arasında oynanacak FIFA uluslararası arasına kadar forma giyemeyeceğini gösterdi. Teknik direktör Arne Slot, "Onu oyundan çıkarmamın sebebi diz arkası kaslarında bir şey hissetmesiydi. Milli takım arasından sonra geri dönmesini bekliyoruz," açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.