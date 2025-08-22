Liverpool'a Jeremie Frimpong'dan kötü haber

Liverpool taraftarlarını üzen bir gelişme, Kırmızılar'ın dinamik Hollandalı sağ beki Jeremie Frimpong'un kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması oldu.

Hamstring yırtığı, Liverpool'un Bournemouth'a karşı kazandığı Premier Lig açılış maçında meydana geldi ve takımın önemli oyuncularından biri kritik anlarda görev yapamadı.

Yapılan taramalar, Frimpong'un 1-9 Eylül tarihleri arasında oynanacak FIFA uluslararası arasına kadar forma giyemeyeceğini gösterdi. Teknik direktör Arne Slot, "Onu oyundan çıkarmamın sebebi diz arkası kaslarında bir şey hissetmesiydi. Milli takım arasından sonra geri dönmesini bekliyoruz," açıklamasında bulundu.