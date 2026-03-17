UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool, mücadelenin hazırlıkların başladı. Karşılaşma öncesi Liverpool'da sıcak bir gelişme yaşandı.

İngiliz ekibi, zorlu randevunun öncesindeki son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Liverpoollu futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan Liverpool'a Joe Gomez'den kötü haber geldi. ESPN'nin haberine göre; İngiliz savunmacı, yapılan son antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Arne Slot'un kısa süre içerisinde oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray, Anfield'da karşı karşıya gelecek. Dev maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, avantajı elinde bulunduruyor.