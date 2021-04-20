İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0839
  • EURO
    9,7467
  • ALTIN
    460.308
  • BIST100
    1377.23
Spor

Liverpool'a Leeds United çelmesi

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leeds United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

AA20 Nisan 2021 Salı 00:02 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 00:02
ABONE OL

Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United'a konuk oldu.

Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool'un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "Avrupa Süper Ligi" projesini protesto etti.

Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi'ni hak edin", arkasında ise "Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.

Karşılaşma, Liverpool'dan Mane'nin 31 ve Leeds United'dan Llorente'nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool kadrosundaki milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Son şampiyon Liverpool, puanını 53'e, Leeds United ise 46'ya yükseltti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.