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Spor

Liverpool'a Matip'ten kötü haber! Sezonu kapattı

Liverpool, Premier Lig'de Fulham ile oynanan mücadelede sakatlanan tecrübeli stoper Joel Matip'in sezonu kapattığını açıkladı. Teknik direktör Jorgen Klopp, oyuncunun çapraz bağ sakatlığı yaşadığını bildirdi.

7 Aralık 2023 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Liverpool'a Matip'ten kötü haber! Sezonu kapattı
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Bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ve İngiltere Premier Lig'de 2. sıraya yerleşen Liverpool'da sakatlık gelişmesi yaşandı.

Pazar günü Fulham ile oynanan maçta sakatlanan ve karşılamaya devam edemeyen Joel Matip için teknik direktör Jurgen Klopp'dan açıklama geldi.

Sakatlığın çok talihsiz olduğunu söyleyen Jurgen Klopp, "Joel Matip'in sakatlığı maalesef ki çapraz bağ sakatlığı. Çok üzgün olmakla beraber maalesef ki ilk saniyen çapraz bağlarını kopardığını anlamıştım. Çok büyük talihsizlik." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Joel Matip'in bu sakatlıkla beraber sözleşme uzatmaması halinde Liverpool kariyeri sona erebilir.

201 MAÇA ÇIKTI

Liverpool'a, 2016 yılında transfer olan Joel Matip bu formayla 201 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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