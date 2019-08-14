Liverpool-Chelsea İLK 11'LER
UEFA Süper Kupa'nın sahibi İstanbul'da belli oluyor! Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11'LER:
LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah
CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Girou
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