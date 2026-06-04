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Spor

Liverpool'da Andoni Iraola dönemi resmen başladı

Liverpool, teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Andoni Iraola'nın getirildiğini açıkladı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Liverpool'da Andoni Iraola dönemi resmen başladı
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İngiltere ekibi Liverpool'da Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine Andoni Iraola getirildi.

Kulübün açıklamasında, 43 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2026-27 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce AEK Larnaca, Mirandes ve Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, geride kalan üç sezon Bournemouth'ta görev yaptı. Premier Lig'de geçen sezon Iraola yönetiminde 6. sırayı alan Bournemouth, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Liverpool ise astronomik transferler yaptığı geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. sırada bitiren "Kırmızılar", Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.

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