İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool'da ayrılık kapıda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Roberto Fırmino ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

4 Mart 2023 Cumartesi 00:38 - Güncelleme:
Liverpool'da ayrılık kapıda
ABONE OL

Liverpool'da 31 yaşındaki forvet oyuncusu Firmino'nun geleceği merak ediliyor.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

AYRILIK GELİYOR

The Athletic'te yer alan habere göre; Liverpool yıldız forvetiyle sezon sonunda yollarına ayıracak.

Diğer taraftan Türkiye'de yer alan kaynaklara göre; Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuya talip olduğu iddia ediliyor.

YENİ TRANSFERLER SONRASI FORMA ŞANSI AZALDI

Sezon başında Darwin Nunez ve sezon arasında Cody Gakpo transferiyle birlikte Firmino'nun forma şansı azaldı.

Tecrübeli forvet bu sezon 25 maçta görev bulurken bu maçlarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.